Ufficiale Venezia, ora è ufficiale: Andersen saluta, va allo Sparta Praga a titolo definitivo

Nel giorno in cui il Venezia - in piena emergenza fra infortuni e giocatori out per il mercato - affronta l'Inter, arriva l'ufficialità di un affare già ampiamente annunciato nei giorni scorsi: Andersen si trasferisce allo Sparta Praga a titolo definitivo.

Questo il comunicato del club arancioneroverde: "Il Venezia FC comunica di aver perfezionato la cessione a titolo definitivo del centrocampista Magnus Kofod Andersen allo Sparta Praga. Giunto in laguna nell'estate del 2022, Magnus Kofod Andersen ha collezionato 66 presenze con la maglia arancioneroverde, impreziosite da un gol e 7 assist, contribuendo al percorso che ha portato il Venezia alla promozione in Serie A nella scorsa stagione. Buona fortuna, Magnus".

Le parole di Di Francesco

Già ieri in conferenza stampa il tecnico lagunare, Eusebio Di Francesco, aveva annunciato il suo addio e l'impossibilità di averlo contro l'Inter: "Andersen è già partito ieri" - le sue parole - ", lo ringraziamo, ha avuto una grande possibilità di giocare in Champions, era una situazione che non poteva non accettare mettendosi nei suoi panni. Il direttore sta lavorando per sopperire alla sua uscita, gli auguro il meglio, un ragazzo splendido".