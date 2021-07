Venezia, Schnegg: "A 15 anni mi ero stufato di giocare e ho lavorato. Ora sono in Serie A"

David Schnegg, nuovo arrivo in casa Venezia, si è presentato oggi in conferenza stampa. Questo il suo racconto sulla particolarissima traiettoria che lo ha portato a giocare in Serie A, con la maglia dei lagunari: "A 15 anni sono entrato in un accademia calcio, ma poi mi ero stufato di giocare e sono andato a lavorare e giocavo per divertimento con gli amici. Poi dopo 2-3 anni ho rincominciato a giocare in seconda divisione austriaca, poi con il WSG Wattens e adesso sono qui a Venezia".