Veni, vidi, vici: Conte all'Inter è durato giusto il tempo di rompere il "suo" ciclo Juve

Essere il primo. È questa l’ambizione di Antonio Conte, un allenatore che della voglia di essere il migliore ha fatto la sua firma. Sempre, comunque, soprattutto ovunque: tredici anni alla Juventus da giocatore più tre da tecnico, infine l’Inter. I nemici di una vita, non proprio una novità per lui che, da leccese, ha ottenuto i primi successi da allenatore alla guida del Bari. In panchina, ha avviato il ciclo d’oro della Vecchia Signora: tutto nasce da lui, da quell’intuizione della società (a dirla tutta lungamente richiesta dai tifosi) dopo due settimi posti consecutivi. Poi l’addio, d’estate, per un mercato che non lo soddisfaceva. Saluta di nuovo, stavolta solo alle porte della bella stagione e in maniera comunque meno traumatica. Pur sempre da vincente: veni, vidi, vici. È arrivato all’Inter e l’ha portata in alto, ha scritto la parola fine su quel decennio d’oro bianconero che pure porta indelebile la sua firma nei suoi primi vagiti e poi l'ha salutata. È durato giusto il tempo di chiuderlo.