Verona, Juric: "Poco da rimproverare alla squadra. Il gol di Faraoni era regolare"

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato così della sfida persa 1-0 contro l’Inter ai microfoni di Dazn: “La squadra oggi ha giocato bene, a volte il calcio è così e ci sta che ci sia un momento negativo. Abbiamo creato tanto, subito poco: faccio i complimenti ai ragazzi, dispiace anche per il gol regolare annullato a Faraoni. C'è poco da rimproverare ai ragazzi, cercheremo di fare cinque partite a questi livelli per migliorare ancora la nostra classifica”.

Gol di Faraoni, dunque, regolare.

"Non l'ho visto dal campo, me l'hanno detto dopo. Ci vuole coraggio a non dare un gol così...".

Vi mancano i gol di Lasagna? A che punto è la sua evoluzione dal punto di vista del gioco?

"Ha giocato tutta la partita in contropiede, con gli spazi aperti. Per me non è sufficiente. Non è che non ha tecnica, anche perché con la Fiorentina lo ha dimostrato, ma lui deve attaccare di più sui cross, deve divertirsi. Forse non gli è mai stato chiesto di fare questo lavoro, per me deve migliorare tanto. Qui c'è un ambiente senza pressione, oggi eri a San Siro: che senso ha deprimersi?!".

Che spiegazione dà di questi ultimi risultati?

"Quando analizzo le gare trovo gli errori, ma li facevamo anche prima. È un momento in cui gira così, ho visto la squadra svuotata prima del match con il Cagliari. A noi manca la giocata del campione che ti risolve la partita, ma dal punto di vista del gioco non posso dire nulla. Abbiamo cinque partite da qui alla fine, voglio vedere più attenzione".

Come mai Favilli gioca poco?

"È stata un'occasione di mercato, ha pure segnato con noi. È molto sfortunato con gli infortuni, si ferma spesso. Mi auguro per lui che riesca a trovare un equilibrio fisico ideale".