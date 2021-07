Verratti verso la finale: "Certi momenti potrebbero non tornare più... Servirà leggerezza"

Il centrocampista del PSG e dell'Italia, Marco Verratti, parla dal Media Centre di Coverciano a tre giorni dalla finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra. Chi gioca dall'inizio o solo un minuto dà la vita per questa squadra. Sono momenti che, anche se spero di no, potrebbero non ripetersi più. Non c'è bisogno di caricare la gara, tutti saranno al cento per cento. Certe gare bisogna vincerle e vogliono farlo anche loro che non hanno mai vinto. Saranno i dettagli a essere fondamentali, dovremo concentrarci sul gioco e scordarci il resto. C'è pressione, la squadra che ha più voglia di divertirsi, di prenderla più alla leggera, può avere un grande vantaggio".