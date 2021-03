Verso Qatar 2022 - Gruppo H: Croazia, com'è dura ricominciare dopo la fine di un ciclo

Clamoroso nel Gruppo H di qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018: i vicecampioni del mondo della Croazia cadono a Lubiana contro la Slovenia. La selezione di Zlatko Dalic si ritrova senza alcuni degli eroi di Russia, come Subasic, Corluka, Rakitic, Mandzukic e Strinic, oltre a Kalinic che fu escluso a rassegna iridata in corso. E con alcuni giocatori chiave arrivati a superare i 30 come Modric e Perisic. Difficile il ricambio generazionale per una selezione che rappresenta un paese di 4 milioni di abitanti. Proprio la Slovenia di Ilicic e Oblak potrebbe approfittarne, così come la Russia che ritrova Dzyuba, escluso dalle precedenti convocazioni a seguito di un video hot. Delude la Slovacchia contro Cipro. Un po' d'Italia nel girone è portata da Malta, guidata da Devis Mangia e con Enrico Pepe in campo. Il difensore, 31 anni, è nativo di Vico Equense ed è a Malta dal 2015, diventandone un nazionale dopo esser stato naturalizzato.

MALTA-RUSSIA 1-3 - 23' Dzyuba (R), 35' Mario Fernandes (R), 56' Mbong (M), 90' Sobolev (R)

CIPRO-SLOVACCHIA 0-0

SLOVENIA-CROAZIA 1-0 - 15' Lovric

Classifica

Russia 3

Slovenia 3

Slovacchia 1

Cipro 1

Croazia 0

Malta 0

2a giornata, 27 marzo

RUSSIA-SLOVACCHIA

CROAZIA-CIPRO

SLOVACCHIA-MALTA

3a giornata, 30 marzo

CIPRO-SLOVENIA

SLOVACCHIA-RUSSIA

CROAZIA-MALTA

Gli "italiani" impegnati:

CIPRO: Kastanos (Frosinone)

CROAZIA: Pasalic (Atalanta), Badelj (Genoa), Perisic e Brozovic (Inter)

RUSSIA: Miranchuk (Atalanta)

SLOVACCHIA: Skriniar (Inter), Lobotka (Napoli), Kucka (Napoli), Haraslin (Sassuolo)

SLOVENIA: Ilicic (Atalanta), Zajc (Genoa), Kurtic (Parma), Belec (Salernitana), Crnigoj (Venezia)