Verso quale futuro andrà il calcio? Marotta: "Il modello va cambiato". E poi cita l'Atalanta

Verso quale futuro andrà il calcio? Parlando a Radio anch'io sport, sulle frequenze di Rai Radio 1, l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, risponde anche a questa domanda nel giorno dopo la conquista dello scudetto: "Accanto al denaro ci deve essere una competenza umana. In Italia abbiamo l'esempio dell'Atalanta, che compete ad alti livelli senza spendere eccessivamente. Ovvio che andrebbe mixato tutto, ottenendo il massimo dal punto di vista sportivo. In questo momento è giusto e doveroso diminuire i costi. Gli stipendi non sono sopportabili, è lì che bisogna lavorare, così come ridurre l'area professionistica in Italia".

