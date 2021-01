Via al mercato, cosa serve al Bologna? Nuova sessione, vecchie lacune per Mihajlovic

Nuovo mercato, vecchie esigenze. In estate, il Bologna non ha portato a casa un difensore centrale e un centravanti da mettere a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Lacune evidenziate dal campionato e alle quali il club rossoblù cercherà di porre rimedio nella sessione di riparazione. Nel reparto arretrato il primo nome resta quello di Nicolas Nkoulou, in uscita dal Torino. Le alternative? Sutalo dell’Atalanta, Cetin del Verona, mentre Vavro piaceva ma ha scelto (salvo sorprese) il Genoa. Lì davanti, i nomi sono quelli contesi da mezza Serie A: Lasagna (Udinese), Inglese (Parma), Lammers (Atalanta), Pinamonti (Inter). In ribasso Cutrone, non da escludere un inserimento “verde” come sarebbe quello su Piccoli dello Spezia.