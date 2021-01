Via al mercato, cosa serve al Parma? Un attaccante se va via Inglese, rebus allenatore

Le tre sconfitte consecutive, in particolare le ultime due contro Torino e Crotone, hanno messo un grosso interrogativo sul futuro del Parma di Fabio Liverani. Così bisognerà capire quale sarà la situazione nelle prossime settimane anche per comprendere quali saranno i movimenti sul mercato. Ovviamente anche le cessioni potranno cambiare l'evoluzione: Roberto Inglese ha tanti estimatori ma in questo momento non avrebbe poi un eventuale sostituto, considerato che eventualmente sarebbe Cornelius il titolare. Per Gervinho non ci sono offerte, ma è sul mercato come ogni anno. Così qualche piccola differenza potrà esserci, ma nomi per ora non ce ne sono. Così il gioco del domino cambierà le carte in tavola.