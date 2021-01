Via al mercato, cosa serve alla Sampdoria? Il primo obiettivo è un attaccante

Una spalla per Quagliarella. Il reparto offensivo della Sampdoria, dove per motivi diversi i vari Keita, Gabbiadini e Ramirez fin qui non hanno brillato, è la priorità della società blucerchiata (che tratterà comunque La Gumina). D’attualità il nome di Patrick Cutrone, che tornerà ai Wolves dalla Fiorentina, ma piacciono anche Torregrossa (Brescia) Lammers (Atalanta) e Llorente (Napoli). In uscita, oltre all’uruguaiano (a scadenza, ma non sono da escludere offensive già in questa sessione), l’Hertha Berlino pensa a Jakub Jankto e non sono da escludere ritorni di fiamma da altri club per Colley. Proprio nel reparto arretrato, i doriani valutano un inserimento per Abdallahi Mahmoud, classe 2000 in scadenza di contratto con l’Alasse e già nel mirino del Granada in Liga.