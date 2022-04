Vieri: "La Juve ieri ha dominato, l'Inter non ha fatto nulla. Vittoria incredibile dei nerazzurri"

Bobo Vieri alla Bobo Tv ha parlato così dalla sfida di ieri sera fra Juve e Inter: "Per me la Juve ha dominato tutta la partita, l’Inter non ha fatto nulla. Per me è stata la miglior prestazione della Juve che ho visto quest’anno, poi ci stanno i falli e gli scontri vista la sfida. Non c’è stata partita. L’Inter ha fatto una vittoria incredibile. Rigori? Io non avrei dato né quello all’andata né quello al ritorno. Vlahovic? Era meglio alla Fiorentina”.