Vieri: "Nessuno parla della Germania, invece andrà in fondo. E Gosens ne gioca 7 su 7"

Christian Vieri, parlando sul proprio canale Twitch, parla così di una delle favorite d'obbligo del prossimo campionato Europeo, in programma dall'11 giugno: "Della Germania non parla nessuno, ma questi arrivano in fondo un'altra volta, come tutti gli Europei e tutti i Mondiali. Gosens le fa tutte e sette. E davanti Muller è uno che sa giocare, cavolo che sa giocare".