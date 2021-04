Vignato Jr. e Cancellieri, i due gioielli che infiammano Verona

Non si può fare a meno di notare come le formazioni Primavera di Chievo ed Hellas Verona siano letteralmente trascinate da due calciatori che per qualità e prospettive appaiono decisamente fuori categoria. Girone "A" della Primavera 2, il raggruppamento è lo stesso e così le armi a disposizione di due talenti che illuminano le rispettive squadre con lampi di genio e goal a ripetizione.

Samuele Vignato (17) non è certo un nome nuovo. Fratello di Emanuel, ora al Bologna, risulta da molto tempo sui taccuini degli osservatori di mezza Europa. Fino ad oggi il Chievo ha tenuto duro e non si è privato del miglior elemento del suo vivaio, giunto al decimo anno di militanza nella società clivense e costantemente nel giro delle selezioni giovanili azzurre. Trequartista che omaggia in tutto e per tutto le sue origini brasiliane, spicca per le ottime doti tecniche e di palleggio, cui abbina velocità ed accelerazione. La sua annata è stata eccezionale, 16 presenze e 13 reti con nove assist giocando sotto età, anche se il Chievo non è riuscito a guadagnarsi i primi posti in classifica.

Vetta che invece è saldamente appannaggio dell'Hellas Verona dove milita Matteo Cancellieri (19). Arrivato lo scorso anno nella città scaligera, nell'ambito dell'operazione che ha trasferito Kumbulla a Roma, l'ala destra si è subito guadagnata un posto da titolare nell'undici guidato da Nicola Corrent. Due le differenze fondamentali con Samuele Vignato che sta deliziando l'altra sponda di Verona. E' un mancino naturale e non paga a livello fisico una differenza con i compagni. Anche lui molto dotato tecnicamente, ha già ricevuto le prime convocazioni da parte di Juric grazie ai suoi numeri esaltanti. 15 Apparizioni, 12 volte a segno e sette assist, un ruolino di marcia che testimonia come la sua crescita, rallentata in quel di Trigoria, sia ripresa a ritmo incessante.

Quest'oggi entrambi hanno arricchito il loro già invidiabile score con una doppietta a testa, Brescia e Venezia le vittime odierne. Se per Cancellieri il debutto con i grandi sembra una possibilità concreta, visto che l'Hellas Verona ha raggiunto l'obiettivo della salvezza, alla pari della Primavera che è ad un passo dalla promozione, Vignato Jr. potrebbe aspettare un po' di più visto che il Chievo deve ancora ritagliarsi un posto nella lotta play-off.

In ogni caso il futuro è alle porte, e Verona potrebbe diventare il trampolino di lancio di due carriere dalle potenzialità esaltanti.