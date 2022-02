Villarreal-Juventus 1-1, Emery: "Bravi noi a reagire, prova di grande maturità"

Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha commentato l'1-1 contro la Juventus ai microfoni di Sky: "Il favorito per questa sfida è un candidato per la vittoria della Champions, è difficile rispondere se ti fanno gol dopo 33''. Ma abbiamo reagito, siamo riusciti a giocare una partita per 90' nel modo in cui volevamo, controllando Vlahovic e Morata ed evitando i contropiedi. Partita matura da parte nostra, abbiamo avuto maturità, abbiamo pareggiato e potevamo anche vincere. Partita equilibrata, noi sempre presenti e siamo riusciti a rispondere anche a livello di rendimento".