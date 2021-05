Villarreal nella storia, l'Europa League è tua! Battuto il Manchester United dopo 22 rigori

Villarreal nella storia: la squadra che rappresenta una realtà di poco più di 50mila abitanti vince l'Europa League, superando un gigante del calcio europeo come il Manchester United. Trionfo che arriva dopo una sequenza di 22 rigori, dove tutti i giocatori sono stati chiamati all'esecuzione. Decisivi i rigori, perché l'unico errore ironia del destino è di David de Gea, che si fa respingere la conclusione da Geronimo Rulli, riserva in campionato ma titolare indiscusso in coppa. È il primo trofeo internazionale per il submarino amarillo, quinta squadra spagnola a vincere l'Europa League/Coppa UEFA e rappresentante della più piccola città a vincere un trofeo continentale, battendo il record di Mechelen che durava da 33 anni.

LE SCELTE DEI TECNICI - Emery sceglie Rulli tra i pali, l'argentino vince il ballottaggio con Asenjo, mentre davanti Bacca viene preferito a Paco Alcacer. Sorprende la scelta ricaduta sul colombiano, in questa stagione quasi sempre partito dalla panchina e titolare in questa manifestazione solamente nella fase a gironi. Solskjaer dall'altra parte deve rinunciare a Fred, col brasiliano che accusa problemi fisici e porta il norvegese a disegnare un 4-2-3-1 offensivo con Greenwood titolare. Tra i pali fiducia a De Gea, uomo di coppa mentre in panchina si rivede Maguire, infortunatosi a inizio mese.

GERARD MORENO FA 30 - L'equilibrio viene rotto dopo 30' grazie a Gerard Moreno. L'attaccante è bravissimo a leggere una punizione di Dani Parejo e superare di destro De Gea sfuggendo alla marcatura di Lindelof. 30° gol stagionale, 7° gol in questa Europa League che lo porta a diventare capocannoniere del torneo, in coabitazione con Borja Mayoral, Pizzi e Yusuf Yazici. Manchester United che riprende a testa bassa ad attaccare, sfruttando le corsie laterali grazie a Wan-Bissaka e Shaw e che sfiora nei minuti di recupero il pari: accelerazione improvvisa di Greenwood, che si lascia alle spalle Pedraza e calibra verso il centro un cross molto velenoso: Albiol è bravo a smorzare la traiettoria con il petto, favorendo l'intervento di Rulli.

IL COLPO DEL MATADOR - Il Manchester United non si perde d'animo e trova il pari con Edinson Cavani al 55'. Azione che nasce da un corner battuto da Shaw, pallone respinto ma che trova Rashford pronto a calciare da fuori area, il tiro è deviato e l'uruguayano pronto a ribadire in rete da pochi passi. Sesto gol in cinque partite di Europa League per il "Matador", risultato ora di 1-1. La rete dà coraggio ai red devils che spingono con maggior insistenza e per lunghi tratti della partita sono i dominatori dell'incontro. Ci prova ancora Cavani in più di un'occasione ma la cerniera spagnola composta da Albiol e Pau Torres è perfetta tanto che Rulli non deve compiere interventi. Sorprendente fin qui la scelta di Solskjaer che decide di non operare alcuna sostituzione, al contrario di Emery che si gioca tutti i cinque cambi.

INFINITI RIGORI - Manchester United che arriva all'extra-time stanco, con gli stessi uomini ad eccezione dell'ingresso in campo di Fred al 100' per Greenwood. Il Villarreal prova ad approfittarne e domina la mezz'ora supplementare, senza impensierire realmente De Gea ma rischiando di segnare per le disattenzione degli avversari, in particolar modo Lindelof. Le ultime cartucce Solskjaer le spara negli ultimi minuti con Tuanzebe, James, Mata e Alex Telles in vista dei rigori. Ce ne vogliono ben 22, segnano tutti, tranne De Gea che si fa parare il tiro da Rulli. Festeggia il Villarreal, che iscrive il suo nome sull'albo d'oro e si qualifica alla prossima Champions League, torneo che avrà ben 5 rappresentanti spagnole.