Vinicius non si tiene. Doppietta personale e Real Madrid avanti 3-1 sul Liverpool

Altra fiammata del Real Madrid, doppietta di Vinicius e vantaggio per 3-1 sul Liverpool. Azione da manuale dei Blancos: fallo laterale di Vazquez, Benzema dalla linea di fondo lavora per Modric che entra in area, la mette bassa per il brasiliano che di prima intenzione, col piatto, beffa Alisson sul primo palo. Minuto 65, Real Madrid-Liverpool è 3-1.