Vlahovic e la Roma, incroci pericolosi. Dal campo al mercato, ma costa 40 milioni

vedi letture

Sono gli ultimi mesi di Fiorentina per Dusan Vlahovic? La domanda non dovrebbe nemmeno porsi, visto che la scadenza è ancora relativamente distante, nel 2023. Ventiquattro mesi che nel calcio professionistico sono un attimo, soprattutto per un ragazzo che sta bruciando le tappe, dopo un inizio di stagione abbastanza incerto e la voglia di essere ceduto (anche in prestito, con il Parma in prima fila) pur di giocare da titolare. L’arrivo di Prandelli ha cambiato le carte in tavola e lo sta facendo crescere parecchio, ma non dal punto di vista contrattuale.

LIPSIA E RICHIESTE - Un anno fa Vlahovic, che percepisce 350 mila euro all’anno, voleva assolutamente un rinnovo dopo essere rientrato più volte nelle scelte della prima squadra. Proposta e richiesta non collimavano, con un’aggiunta particolare: Il Lipsia aveva offerto 25 milioni di euro per il centravanti serbo, con i viola che hanno risposto picche per una questione di valutazione. Con un ragazzo pronto a esplodere, che nelle idee dei gigliati è dietro solamente a Haaland e Kean come giovani attaccanti di quell’età, la proposta doveva essere ritoccata verso l’alto: 40 milioni. “No, grazie”, la scelta del Lipsia.

INCONTRI, ROMA E INCROCI PERICOLOSI - Ora Vlahovic chiede oltre i 2 milioni per rinnovare, cifra che per ora la Fiorentina ha deciso di non concedere. Nei giorni scorsi c’è stato un incrocio fra il partner italiano di Ristic (il suo agente) e la Roma, per capire quali possano essere i margini. Tiago Pinto si è detto interessato, ma le richieste della Fiorentina continuano a essere altissime, vista la crescita delle ultime settimane. Il presente si chiama Roma come avversario, da capire se potrà essere l’erede di Dzeko (che andrà via quasi certamente) oppure se dovrà aspettare una proposta da altre big. Sempre considerando che il contratto scade fra due anni.