Vlahovic: "Per la Juve pareggiare è come perdere. Serve vincere anche in campionato"

Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il bellissimo successo per 2-0 contro il Manchester City arrivato anche grazie ad un suo gol nel secondo tempo: "Non era un periodo positivo per noi, almeno per come la vedo io. Per la Juventus pareggiare è come perdere, questa vittoria serviva, ci dà consapevolezza e fiducia. Ora fra 3 giorni giochiamo ancora in casa, dobbiamo vincere per dare un senso".

E' il gol più importante della sua stagione?

"Tutti i gol sono importanti, ogni gol vale tanto soprattutto se aiuta la squadra. Spero di segnarne tanti altri".

Ci credete nella possibilità di entrare fra le prime 8?

"Certo ci crediamo sempre, il nostro obiettivo è quello di vincere ogni partita. Poi può andare bene o male, ma ogni partita la giochiamo per vincere".

Anche in campionato, dove le cose vanno un po' peggio...

"Abbiamo parlato 2-3 giorni fa, ho detto ai miei compagni che non avevo paura per la partita col City perché si preparava da sola. Dobbiamo migliorare quando giochiamo in campionato e vincere, perché poi alla fine della stagione sono fondamentali. Non siamo contenti per le ultime partite, abbiamo avuto tante assenze ma non deve essere una giustificazione perché chi sta alla Juventus vuol dire che merita di esserci. Dobbiamo giocare con lo stesso atteggiamento tutte le partite".