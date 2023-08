Vlahovic per Lukaku? Per adesso Juventus e Chelsea si sono presi qualche giorno di pausa

L'estate di Dusan Vlahovic è una lunga e interminabile attesa. Aspetta di gettarsi alle spalle definitivamente la pubalgia e anche di conoscere il suo futuro, mai così nebuloso come in questi giorni. L’idea che aveva un anno e mezzo fa, quando ha detto sì alla Juventus dribblando le ricche offerte arrivate dalla Premier League, è rimasta la stessa: ha scelto la Signora per vincere e diventare grande ed è qui che vuole restare, anche senza coppe.

Si lavora sui bonus Sul fronte dello scambio che dovrebbe portare Vlahovic al Chelsea e Lukaku alla Juventus - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non si registrano passi avanti. Ballano una ventina di milioni sulla cifra che i bianconeri dovrebbero avere e per ora i due club si sono presi qualche giorno di pausa. Si risentiranno la settimana prossima per capire se ci sono i margini per portare a dama l’affare.

Due possibili strade. Dentro al club inglese ci sono due anime e una spinge molto per Vlahovic e che sta provando a ragionare sui bonus da inserire per avvicinarsi alla cifra che accontenterebbe la Juventus (40 milioni): 10 in totale, alcuni però non facili da raggiungere, grazie ai quali i bianconeri avrebbero circa 25 milioni garantiti e potrebbero arrivare fino a 30. Giuntoli e Manna invece erano partiti da 50 e non intendono scendere sotto i 40, perché il club deve avere un sostanzioso beneficio economico perché l’operazione abbia un senso.