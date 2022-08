Vlasic torna nel mirino del Toro di Juric. Domani incontro con gli agenti del giocatore

Nikola Vlasic torna nei radar del Torino. Dopo essere stato acquistato dal West Ham nel 2021 dal CSKA Mosca per 30 milioni più 10 di bonus, il croato, dopo una stagione complica, è fuori dal progetto tecnico degli Hammers. Vlasic, scrive Tuttosport, da tempo piace al tecnico Ivan Juric e Vagnati lo ha trattato circa un mese fa senza affondare il colpo. Adesso il Toro è tornato alla carica e nella giornata di domani ci sarà un incontro con i rappresentati del giocatore per capire la fattibilità dell'affare. Considerata la cifra investita dal West Ham, un acquisto a titolo definitivo appare improbabile: più facile una cessione in prestito con diritto di riscatto, formula gradita agli inglesi.