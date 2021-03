Vrenna: "Cosmi non ha giustificato le espressioni blasfeme. Ma perché la squalifica?"

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' è tornato sulle ultime considerazioni di Serse Cosmi in merito alle espressioni blasfeme. "Il fatto che tu, anche rientrando nel tuo spogliatoio, non possa lasciarti andare, significa che si è stravolto completamente tutto. Mi auguro che si ritorni presto a prendere in considerazione questo tipo di normativa per quello che riguarda la parola blasfema. Fino a prova contraria, viviamo in uno stato laico", ha detto Cosmi dopo la partita contro la Lazio, rammaricato perché a suo avviso con lui in panchina la partita sarebbe andata diversamente.

"Cosmi - ha detto Vrenna - non ha mai giustificato le espressioni blasfeme. Non capisco però perché Inzaghi abbia avuto un'ammenda, mentre il nostro allenatore la squalifica. La squadra è viva, mancano ancora tante partite. Speriamo di fare 2-3 risultati utili per uscire quanto prima dalle zone basse della classifica". Nel prossimo turno di campionato il Crotone affronterà il Bologna.

