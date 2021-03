"Blasfemia? Siamo in un paese laico fino a prova contraria". Rivedi Cosmi in conferenza

"Il fatto che tu, anche rientrando nel tuo spogliatoio, non possa lasciarti andare, significa che si è stravolto completamente tutto. Mi auguro che si ritorni presto a prendere in considerazione questo tipo di normativa per quello che riguarda la parola blasfema. Fino a prova contraria, viviamo in uno stato laico. Ci sarebbe da parlare anche nel contenuto della norma, non lo voglio fare altrimenti entrano in gioco tutte le associazioni clericali dell'universo. O modificano le norme o modificano le persone che stanno vicino dentro gli spogliatoi".