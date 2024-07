Zaccagni saluta Immobile: "Nessuno dimenticherà quello che hai fatto per la Lazio"

Attraverso i propri canali social, Mattia Zaccagni ha voluto salutare così Ciro Immobile. L'ormai ex attaccante della Lazio lascia i biancocelesti dopo 8 per trasferirsi in Turchia al Besiktas.

"Tante cose ce le siamo già dette! Grazie per tutto Ciruzzo, nessuno dimenticherà quello che hai fatto per questa società! Sei stato e rimani un esempio dentro e fuori dal campo. Ti faccio un grande in bocca al lupo per questa tua nuova avventura. Spero di rivederti presto amico mio, Ti voglio bene".