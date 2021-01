Zagaritis-Parma, operazione chiusa. Documenti scambiati tra le società, domani il greco in Italia

Vasilios Zagaritis sarà un nuovo rinforzo del Parma. Arrivano anche le ultime conferme, con il giovane terzino greco che, come raccolto dalla redazione di Parmalive.it, già domani dovrebbe arrivare in Italia per svolgere le visite mediche. Una trattativa non così scontata, che proprio negli ultimi giorni aveva visto una leggera frenata, nonostante la volontà del club crociato (e del ragazzo) di chiudere il prima possibile. Zagaritis, che con il Panathinaikos era in scadenza di contratto, aveva comunicato al club la propria volontà di non firmare un rinnovo e da quel momento il Parma si è inserito e ha raggiunto un accordo con il calciatore. Accordo arrivato anche con il club e documenti scambiati già nelle scorse ore, nonostante un iniziale scetticismo del club di Atene, ancora scottato per il "caso Ninis" di qualche anno fa, per cui si finì addirittura in tribunale. Ora per Zagaritis si aprono le porte della Serie A, e da domani inizierà la sua nuova avventura a Parma.