Zapata può tornare in campo già domani. Gasperini: "Sta molto meglio, oggi prova. Vediamo"

Come valuta lo stop di Zapata? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro il Crotone ha risposto così: "È un infortunio più lieve rispetto allo scorso anno, non ci sono queste preoccupazioni. Sta molto meglio. Oggi tornerà in campo, lo avrebbe potuto fare anche ieri. Dopo sei giorni potrebbe già essere arruolabile, lo scorso anno si partiva già da un recupero più lungo".

Zapata s'è infortunato durante l'ultima sfida di Champions League contro il Real Madrid, la scorsa settimana, e già domani potrebbe tornare in campo: "Oggi prova, vediamo", ha detto il tecnico.

