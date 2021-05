Zappacosta rompe l'equilibrio al Dall'Ara. Genoa in vantaggio sul Bologna: 0-1

Il terzino del Genoa Zappacosta al minuto 12 rompe l'equilibrio al Dall'Ara fra Genoa e Bologna. Palla profonda per il movimento del difensore che viene perso dalla retroguardia felsinea con Tomiyasu che prova a chiuderlo per non farlo entrare in area. Zappacosta però si accentra e calcia sul palo lontano mandando il pallone alle spalle di un incolpevole Ravaglia.