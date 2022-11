Zazzaroni: "A volte non capisco la lingua di Spalletti, ma è tra i più preparati in Europa"

vedi letture

"È uno degli allenatori più preparati d’Europa. A volte non capisco la sua lingua, ma è un dettaglio: resta lui al centro di questa magnifica realtà". Così scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport nell'articolo che vuole tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione. Il voto assegnato al Napoli è un 10 con queste motivazioni: "10 (inevitabile) al Napoli che si è spinto molto più in là del previsto. Lo merita per quell’11 alla voce vittorie consecutive e per la qualità di gioco – strepitoso anche il percorso Champions. Abbiamo finalmente recuperato il Maradona pieno di gente, uno spettacolo (dell’anima) senza pari".