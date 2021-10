Zenga su Handanovic-Defrel: "Da portiere dico che ci sta, da allenatore sarei arrabbiato"

Dagli studi di SKy, Walter Zenga ha commentato il successo dell'Inter sul Sassuolo sofermandosi principalmente sul discusso episodio sul finire del primo tempo fra Handanovic e Defrel: "Primo tempo non giocato benissimo dall'Inter, poi i cambi di Inzaghi hanno fatto la differenza. L?episodio Handanovic-Defrel? Da portiere dico che ogni volta che c’è un 1 contro 1 il portiere non può evaporare, è dura evitare il contatto. Nell’episodio si vede che Handanovic non apre le mani, il braccio lo tiene vicino e il contatto diventa inevitabile. Capisco la rabbia di Dionisi, sarei arrabbiato anche io da allenatore, ma è un caso limite. Da portiere se mi butti fuori per questo mi arrabbio, da allenatore però se non lo fai ci rimango male".