Zhang spaventa l'Inter: "Ci concentreremo sul commercio, taglieremo le attività irrilevanti"

Un discorso di Zhang Jindong fa tremare i tifosi dell'Inter. Il numero uno di Suning ha parlato del futuro dell'azienda di Nanchino: nessun riferimento diretto alla società nerazzurra, ma il passaggio riportato da Titan Sport Plus, uno dei principali media cinesi a livello sportivo, sembra portare un messaggio piuttosto chiaro. "Dovremo concentrarci sul campo di battaglia principale - spiega Zhang sr. - lavorare in sottrazione, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo sul commercio al dettaglio con risoluzione, chiuderemo e taglieremo le nostre attività irrilevanti in favore del commercio al dettaglio senza esitazioni".

Zhang Jindong, the owner of Suning Group, made a speech today "We should focus our main battlefield, initiate subtraction, redraw the battle line. We will focus on retail business resolutely, close and cut down our business irrelevant to retail business without hesitation" pic.twitter.com/LLLYGpXvaF

— Titan Sports Plus (@titan_plus) February 19, 2021