Zhang vuole tenersi l'Inter: ora un prestito per far uscire Lion Rock. Poi il nuovo socio

vedi letture

Festeggiato lo scudetto, Steven Zhang vuole consolidare la posizione dell’Inter, in cerca di un nuovo socio. Fa il punto la Repubblica: Suning ha individuato in Goldman Sachs l’advisor per trovare sul lungo periodo un nuovo partner che vada a prendere il posto di LionRock, a oggi socio di minoranza con il 31,05 per cento delle azioni. Il primo passo sarebbe così pagare a Lion Rock 33 milioni di euro cash per riacquistare le quote, con un prestito che consentirebbe anche di onorare le scadenze di fine stagione: il finanziatore avrebbe diritto a essere informato per operazioni superiori ai 25 milioni di euro, riferisce ill quotidiano. Secondo cui un’ulteriore condizione sarebbe l’iscrizione dell’Inter ai tornei FIGC e alla Champions League. Poi, appunto, il nuovo socio: potrebbe trattarsi anche di chi assicurerà il prestito. La certezza è una: Zhang vuole tenersi stretta l’Inter.