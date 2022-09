Zielinski, il 'no' all'offerta monstre del West Ham e il cambio modulo: così il Napoli l'ha ritrovato

Piotr Zielinski è uno dei migliori del Napoli in quest'avvio di campionato, decisivo sia in campionato che in Champions League. E pensare che sarebbe potuto andar via, visto che sul piatto aveva più di una proposta, qualcuna davvero molto ghiotta. In estate lo ha corteggiato il West Ham, era pronta un’offerta monstre, ma il centrocampista polacco ha scelto di non andarsene, non voleva concludere la sua avventura napoletana col ricordo di un solo gol nell’ultimo girone di ritorno. Non è stato facile il tramonto della scorsa stagione, Zielinski s’è spento assieme alla sua luce, per ritrovarla Spalletti è tornato al 4-3-3 ma il cambio modulo è stato un invito al riscatto.