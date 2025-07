Ufficiale Adorni è un nuovo giocatore del Modena. Arriva in Emilia a parametro zero

Tramite i propri canali ufficiali il Modena ha annunciato l’acquisto del difensore Davide Adorni. Di seguito il comunicato:

Il Modena FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Davide Adorni, che si è legato al club con un contratto biennale. Difensore centrale classe 1992, porta in gialloblù un importante bagaglio di esperienza e solidità maturato in circa 250 presenze in Serie B, con ben 5 playoff consecutivi disputati da protagonista.

Nato a Parma il 9 agosto 1992, Adorni cresce calcisticamente nel settore giovanile del club ducale. Dopo le prime esperienze in prestito tra Serie D e Lega Pro, si impone con decisione a Santarcangelo, dove gioca due stagioni da titolare in Serie C e attira l’attenzione di club cadetti.

Nel 2017 approda al Cittadella, squadra con cui vivrà cinque stagioni ad altissimo livello: 133 presenze complessive e 6 reti, diventando un punto di riferimento assoluto per la retroguardia veneta. Con Adorni al centro della difesa, i granata raggiungono per quattro stagioni consecutive i playoff, arrivando per ben due volte in finale e una in semifinale.

Nel gennaio 2022 arriva il passaggio al Brescia, dove si conferma subito come titolare irremovibile e partecipa a fine stagione ai playoff per la sua quinta stagione consecutiva, uscendo solo in semifinale con il Monza poi promosso in Serie A. Anche nelle tre stagioni successive veste da titolare la maglia delle Rondinelle, chiudendo la sua avventura a giugno 2025 con un totale di 113 presenze, 4 reti e due playoff disputati.

Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Davide Adorni il benvenuto nella famiglia gialloblù