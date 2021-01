Ag. Carretta: "C'è l'interesse della Salernitana, ma è molto considerato anche a Cosenza"

Sulle frequenze di Radio MPA è andata ieri onda la sedicesima puntata di TuttoSalernitana Radio, dove è intervenuto Jerry Palomba, agente dell'attaccante Mirko Carretta. Ora al Cosenza, ma finito nel mirino della Salernitana, come ha confermato lo stesso Palomba: "Per parlare di trattative, le stesse vanno instaurate, oltre i discorsi, e per fare si che un giocatore tesserato passi da una società all'altra si deve essere d'accordo non in due, ma in tre: non posso comunque negare che da parte della Salernitana ci sia interesse per Mirko, già da tempo mister e società avevano espresso la loro stima nei confronti del mio assistito. Però a Cosenza è molto considerato, si dovrebbe quindi fare in modo che l'interesse delle tre parti sia conciliato: anche perché in rossoblù ha un minutaggio considerevole".