Ag. Carretta: "Trattativa con la Salernitana. E la verità sul mancato rinnovo col Cosenza"

vedi letture

Interessante intervista rilasciata ieri sera alla redazione di tuttosalernitana.com da parte dell'avvocato Gerry Palomba, procuratore di Mirko Carretta, attualmente al Cosenza ma finito nel mirino della Salernitana: "Resto sempre molto stupido perché in Italia succedono cose che altrove non accadono. C’è l’abitudine ad esasperare situazioni che potrebbero essere molto più tranquille. Non possiamo negare ci sia una trattativa in corso, ma ogni parte dovrebbe fare la propria parte. Tante volte si dice che i procuratori siano elementi di disturbo, ma spesso mi accorgo che siamo semplici spettatori che si adeguano alle decisioni delle altre componenti. Da parte di Carretta ci sarà sempre professionalità e rispetto delle decisioni, ci sono dei contratti e vanno rispettati. E’ chiaro che si mandano dei messaggi, però devono coincidere tante volontà. Quando si parla di Salernitana e Cosenza ci sono evoluzioni sempre particolari. Anche il Chievo lo segue? Limitandoci alla Serie B dico che c’è anche il Chievo, la società veneta ha individuato in lui un rinforzo interessante”.

Come pedina di scambio, potrebbe però esserci Thiago Casasola: "So che hanno ragionato sulla base di qualche scambio, ma a me interessa solo curare gli interessi dei calciatori. Il resto sono discorsi tra società in cui non mi sembra corretto né utile entrare”.

E conclude su Carretta: "Tutti scrivono che abbia rifiutato il rinnovo, ma in tempi non sospetti abbiamo detto alla società calabrese che poteva essere utile manifestargli riconoscenza dopo una salvezza rocambolesca come quella dell’anno scorso. Anche in questo caso si è perso tempo, provando a recuperarlo solo dopo che altre realtà d’alta classifica hanno bussato alla nostra porta. Il rendimento può essere dettato da tante componenti, l’importante è non ribaltare mai le responsabilità. Mirko è un professionista e continuerebbe a dare il 100% se dovessero decidere di trattenerlo. A prescindere dal discorso del rinnovo. Le vie del mercato sono infinite, magari domani rinnova e la gente cambierà idea”.