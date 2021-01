Ag. Gucher: "Tutte le strade sono aperte ma credo che troveremo un accordo con il Pisa"

Tra i nomi più chiacchierati in casa Pisa c'è sicuramente quello del capitano Robert Gucher, in scadenza con il club e ambito da altre società anche di Serie A. Sulla sua situazione, come riferisce tuttopisa.com, è intervenuto, sulla tv locale 50 Canale, il suo agente Max Hagmayr: "Sta andando molto bene, si sente a sua agio con la squadra e con la società. Ogni giocatore deve sentirsi a proprio agio con la squadra, col mister e con il presidente, della società. Lui è molto in sintonia anche con la città di Pisa. In questo modo riesce ed è riuscito a mostrare le proprie abilità e a dare il meglio. Mi ha parlato solo in maniera positiva di Pisa, come è normale che sia ogni giocatore vorrebbe giocare ai livelli più alti. Lui sa cosa ha avuto dal Pisa e che il Pisa ha comunque un target alto ma lui vorrebbe tornare in Serie A prima o poi. Sta facendo bene e questa è un’ottima stagione, dunque è normale che altri club siano interessati a lui. Rinnovo? Tutte le strade sono aperte ma credo che troveremo un accordo con il Pisa. È la nostra idea principale. Poi non si può mai sapere, bisogna prima trovare l’accordo anche per gli anni futuri“.