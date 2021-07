Alessandria, porte girevoli in entrata e in uscita: Rolando interessa, Scognamillo può salutare

vedi letture

Si prospetta un’estate densa di operazioni di mercato per l’Alessandria, chiamata a costruire una squadra adatta per essere protagonista in Serie B dopo 46 anni di lontananza. Per questo motivo sia in entrata che in uscita sono numerosi i nomi che circola. Per le operazioni in entrata al ds dei Grigi Fabio Artico piace Gabriele Rolando, esterno della Reggina, mentre in uscita spunta il nome di Stefano Scognamillo che è finito nel radar della Reggiana. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.