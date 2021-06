Ascoli, agli sgoccioli l'avventura di Pucino in bianconero. Potrebbe finire al Bari

Non solo Brosco. In casa Ascoli anche un altro calciatore potrebbe lasciare al termine della stagione per la scadenza del contratto. Si tratta di Raffaele Pucino, terzino classe '91 che non ha ancora prolungato il proprio rapporto con il club a differenza di altri due giocatori come Leali e Quaranta. Secondo il Corriere Adriatico questo farebbe presagire un addio con il calciatore che potrebbe seguire Polito a Bari.