Ascoli, caccia al regista. Possibile scambio Cavion-Castagnetti con la Cremonese

L'Ascoli è alla ricerca di un regista di centrocampo che possa prendere il posto di Marcel Buchel riportando quest'ultimo al ruolo di mezzala che gli è più congeniale. Per questo il club marchigiano avrebbe messo nel mirino un calciatore d'esperienza e qualità come Michele Castagnetti della Cremonese. Un club, quello lombardo, che da tempo segue la mezzala bianconera Michele Cavion e per questo nelle ultime ore starebbe prendendo piede l'idea di uno scambio – entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto – che accontenti tutte le parti. L'alternativa, secondo quanto riferito da Tuttoascolicalcio.it, sarebbe il giovane Andrea Danzi dell'Hellas Verona che però piace anche alla Reggiana.