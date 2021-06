Ascoli, caccia all'erede del ds Polito. Poker di nomi per il patron Pulcinelli

In casa Ascoli presto verrà nominato il nuovo direttore sportivo dopo l'addio di Ciro Polito. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sono quattro i nomi in corsa: in lizza Fabio Lupo, Roberto Goretti, Filippo Fusco e Daniele Delli Carri