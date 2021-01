Ascoli, Eramo: "Arrabbiati per il risultato, avremmo meritato il pareggio"

vedi letture

Dopo la sconfitta contro il Cittadella, il centrocampista dell'Ascoli Mirko Eramo ha commentato: "Siamo arrabbiati per il risultato, credo che avremmo meritato il pareggio, non basta fare belle prestazioni, servono punti. Abbiamo affrontato una squadra forte e di livello, ma non abbiamo demeritato, sono gli episodi a decidere queste partite, ma questa volta non hanno girato a nostro vantaggio. A supporto di Tupta e Bajic? Non è una posizione nuova per me, avevo ricoperto questo ruolo anche con Dionigi lo scorso anno, l’ho interpretata in base alle mie caratteristiche, mi sono trovato bene. Peccato per il risultato. Sull’occasione avuta con Bajic a inizio match? L'avevamo studiata in allenamento, il Mister aveva provato la situazione in cui la punta mi veniva incontro e io mi inserivo, peccato perché avremmo potuto sbloccare il risultato e magari sarebbe potuta finire diversamente".