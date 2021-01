Ascoli, in arrivo Cacciatore e Danzi. Sorpasso sul Pescara nella corsa a Dionisi

L’Ascoli si appresta a mettere a segno gli ultimi colpi di mercato prima di iniziare a sfoltire la rosa diventata troppo ampia e con diversi giocatori che non rientrano nei piani del nuovo tecnico Sottil. La squadra marchigiana nelle prossime ore, come riporta il Tuttoascolicalcio.it, si appresta a chiudere per il terzino Fabrizio Cacciatore, per cui si attende solo l’ok delle visite mediche, e il centrocampista Andrea Danzi dell’Hellas Verona. Tempi un po' più lunghi invece per l’attaccante Federico Dionisi, in uscita dal Frosinone, per il quale i bianconeri hanno superato nelle scorse ore la concorrenza del Pescara. In questo caso si attende la decisione del diretto interessato che ha preso tempo prima di sciogliere le riserve.