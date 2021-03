Ascoli, Kragl: "Corsa su Reggiana, Cosenza e Pordenone: sono le 3 da superare per salvarci"

L'Ascoli crede e vuole la salvezza diretta. Lo ha detto a più riprese patron Massimo Pulcinelli, lo ha confermato quest'oggi dalle colonne del Corriere dello Sport il centrocampista bianconero Oliver Kragl: "Non deve mai mancare la voglia di combattere, dobbiamo scendere in campo con lo spirito di voler vincere tutte le partite. Sappiamo che il campionato è aperto e che chiunque può vincere contro qualunque avversario. Non dovremo mai avere paura di nessuno: purtroppo abbiamo avuto un inizio stagione difficile, ma adesso ce la stiamo mettendo tutta per invertire la rotta. Io credo alla salvezza diretta finché è possibile raggiungerla. Dobbiamo pensare a una partita alla volta, di questo sono convinto. Penso che quando fai un piano devi sempre far conto sui risultati delle avversarie, invece dobbiamo pensare a noi stessi e a fare i punti necessari per salvarci. Personalmente presumo che servirebbero 43-44 punti per non dover pensare ai risultati delle altre squadre. La corsa la facciamo su Reggiana, Cosenza e Pordenone perché sono le tre squadre che dobbiamo superare per salvarci!"