Ascoli, Ninkovic torna ad allenarsi ed è atteso in città. Potrebbe essere un rinforzo invernale

A sorpresa potrebbe essere Nikola Ninkovic uno dei rinforzi invernali dell’Ascoli. Il fantasista classe ‘94, che non era rientrato in Italia dopo l’estate e successivamente era stato vittima di un grave incidente stradale è infatti tornato ad allenarsi, come mostrano alcune immagini sul proprio profilo Instagram, e presto potrebbe tornare ad Ascoli per iniziare il lavoro coi compagni. Il ds Polito, come riporta Picenooggi.it, considera il serbo parte della rosa, ma solo dopo un colloquio con il giocatore si deciderà il suo futuro.