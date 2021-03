Ascoli-Pisa 0-2, le pagelle: Marin è un gigante, Sabiri predica nel deserto. Male Pucino

vedi letture

ASCOLI-PISA 0-2

Marcatori: 10’ Mastinu (P), 37’ Marconi (P)

ASCOLI

Leali 6 – Trafitto due volte dal Pisa senza avere grosse responsabilità. Risponde presente sulla botta da fuori di Gucher.

Pinna 5 – Rivedibile nella fase difensiva. Concede troppo spazio a Mastinu lasciandolo libero di andare al cross per il raddoppio. (76’ Cangiano sv)

Brosco 5,5 – Perde l’attimo e decide di non andare a chiudere su Marin: esitazione fatale. Nel complesso non trasmette sicurezza al reparto.

Quaranta 6 – Una bella chiusura su Siega nel primo tempo, nel gioco aereo si fa valere. Cerca fortuna in avanti sui calci piazzati.

Pucino 4,5 – Non prende la targa di Marin in occasione del vantaggio. Dalle sue parti si aprono delle voragini. Sovrastato da Marconi. (46’ D’Orazio 6 – Mette in sicurezza la corsia sinistra, senza disdegnare il cross).

Sabiri 6,5 – Rientra dalla squalifica, partendo da posizione più arretrata per cucire il gioco tra i reparti. Barlume di luce nel grigiore generale.

Saric 5 – Sistematicamente in ritardo sulle seconde palle e costretto a ricorrere al fallo per spezzare il gioco. Giro palla lento e prevedibile.

Danzi 5,5 – Prova a dire la sua sfruttando la capacità nel palleggio ma le idee scarseggiano e gli spazi pure. (63’ Parigini 6 – Porta maggior vivacità alla fase offensiva con i suoi cambi di ritmo).

Mosti 5 – Sottil gli rinnova la fiducia regalandogli una opportunità dal primo minuto sulla trequarti. Gioca un tempo, combinando poco. (46’ Bidaoui 6 – Più fumo che arrosto, però almeno velocizza la manovra).

Dionisi 5,5 – Tanto movimento, pochi palloni giocabili. Si allarga per inventare qualcosa di buono, con risultati modesti.

Simeri 5 – Contenuto senza problemi dalla difesa del Pisa, gira a vuoto per un tempo prima di essere sostituito. (46’ Bajic 6 – Cifra tecnica diversa rispetto a chi lo ha preceduto, gioca per la squadra).

PISA

Gori 6,5 – Buon riflesso sulla punizione deviata di Sabiri. Di fatto l’unico vero intervento di una serata tutto sommato tranquilla.

Lisi 6 – Non sempre preciso quando si tratta di andare al cross però assicura una spinta costante dalla sua parte. (74’ Pisano sv)

Meroni 6,5 – Non si fa condizionare dal cartellino giallo preso in avvio. Dionisi lo punta una sola volta, tiene botta. (68’ Benedetti 6,5 – Fondamentale il suo contributo nel finale per ripulire l’area dai tanti palloni buttati nel mezzo).

Caracciolo 7 – Chiude tutti i varchi, facendo valere esperienza e senso della posizione. Va pure vicino al gol sugli sviluppi di corner.

Beghetto 6 – Spinge con moderazione dedicandosi alla fase difensiva con grande attenzione. Non sbaglia una diagonale. (64’ Belli 6 – Diligente, rischia qualcosa stendendo Dionisi al limite).

Siega 6,5 – Prezioso per il lavoro tattico che garantisce nelle due fasi senza sosta. Moto perpetuo, fastidioso per gli avversari.

De Vitis 6,5 – Ritrova una maglia da titolare e la onora nel migliore dei modi dando equilibrio con la solita gara da professore del centrocampo.

Marin 7,5 – Una delle sue migliori prestazioni da quando è in nerazzurro. Accelerazione e assist al bacio per Mastinu, da il là all’azione del raddoppio.

Mastinu 7 – Alla prima da titolare si presenta con un gol ed un assist. Niente male come biglietto da visita. (68’ Gucher 6,5 – Entra bene in partita impegnando Leali con un gran destro da fuori).

Marconi 7 – Sempre dentro alla partita, prezioso con le sue sponde e le tante punizioni conquistate. Letale sotto porta, segna l’ottavo gol in campionato.

Palombi 6,5 – Torna al centro dell’attacco e con il suo movimento intelligente crea le premesse per il vantaggio. (75’ Marsura 6 – Una bella accelerazione per mandare al tiro Marin).