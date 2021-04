Ascoli, Sottil: "L'atteggiamento della squadra induceva ad essere ottimisti anche dopo lo svantaggio"

“Ho visto che atteggiamento positivo hanno messo in campo i ragazzi in questa settimana, galvanizzati dai risultati positivi contro Vicenza e Monza, ma in generale dalla capacità di mettere in difficoltà tutte o quasi le grandi del campionato. La Spal era reduce da una vittoria a Lecce, basta leggere l'organico per capire che hanno giocatori che hanno fatto la Serie A in tutti i reparti. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di importante e credo che abbiamo meritato la vittoria per il tipo di prestazione e per uno spirito di squadra che mi porta a dire che la salvezza sarebbe un meritato riconoscimento. Ci godiamo questi tre punti, ma siamo consapevoli che i successi sono sempre frutto di una grande capacità di restare umili. La mia tranquillità è tutta nella mia reazione in panchina e quello che ho detto ai ragazzi sull'1-0 per loro: dovevamo essere in vantaggio, ma contro queste blasonate è chiaro che il primo errore lo paghi a caro prezzo. Non ci siamo fatti condizionare e siamo rimasti sempre in partita, nel secondo tempo abbiamo segnato il gol vittoria e avremmo anche potuto chiudere la gara. Quando affronti una squadra con valori del genere tanto vale giocarsela a viso aperto, con idee e voglia di proporre calcio. Avlonitis? Non sembra niente di serio, ma domani farà gli accertamenti”. Così Andrea Sottil dopo la grande vittoria dell'Ascoli sul campo della Spal.