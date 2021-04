Assemblea Lega Serie B: definiti i nuovi orari dei playoff e dei playout

Assemblea di Lega Serie B in videoconferenza. Tutte le società presenti. Dopo le comunicazioni del presidente Mauro Balata, fra le quali la richiesta alle istituzioni com-petenti sulla possibilità di aprire gli stadi, in maniera parziale, per la fase finale del campionato (playoff e playout), è arrivato un plauso dall’Assemblea per i risultati ot-tenuti dalla vendita dei diritti televisivi che hanno raggiunto, per le stagioni 2021-2024, ricavi mai ottenuti in passato e che potranno essere ulteriormente incrementati fino al termine dell’offerta al mercato previsto per il 15 giugno.

Modifica del Codice di autoregolamentazione, l’Assemblea ha deciso la riduzione al 10% del Contributo solidaristico per le neo retrocesse in Serie B da distribuire alle società che non beneficiano del contributo paracadute.

Alla luce della Riforma del terzo settore è stata approvata dall’Assemblea la proposta di superamento del Trust Solidale B Solidale e la creazione di un’Impresa sociale che possa continuare a svolgere le iniziative di responsabilità sociale per conto della Lega.

Varati gli orari dei playoff/playout:

Turno preliminare

Giovedi 13 maggio 2021 - Ore 18 (6a vs 7a)

Giovedi 13 maggio 2021 - Ore 21 (5a vs 8a)

Semifinali andata

Lunedi 17 maggio 2021 - Ore 18.30 (6a/7a vs 3a)

Lunedi 17 maggio 2021 - Ore 20.30/20.45 (5a/8a vs 4a)*

Semifinali ritorno

Giovedi 20 maggio 2021 - Ore 18.30 (4a vs 5a/8a)

Giovedi 20 maggio 2021 - Ore 20.30/20.45 (3a vs 6a/7a)*

Finale

Domenica 23 maggio 2021 - Ore 21.15

Giovedi 27 maggio 2021 - Ore 21.30

Playout

Sabato 15 maggio 2021 - Ore 16.30 (17a vs 16a)

Venerdi 21 maggio 2021 - Ore 20.30 (16a vs 17a)

Il presidente Balata ha infine comunicato la convocazione di un’Assemblea sulla più ampia applicazione delle nuove tecnologie in campo e le ulteriori novità per il prossimo campionato.