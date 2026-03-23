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Avanti a suon di doppiette. Di Nardo del Pescara segna la quarta nell'ultimo mese

Avanti a suon di doppiette. Di Nardo del Pescara segna la quarta nell'ultimo meseTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
Oggi alle 12:37Serie B
Claudia Marrone

Che la classifica marcatori di Serie B sia dominata dall'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo è cosa ormai nota (CLICCA QUI), e altrettanto noto è che il secondo gradino del podio di quella speciale graduatoria è piuttosto staccato dai numeri del finlandese: 21 i suoi gol, 13 quelli di coloro che inseguono. Ma proprio tra questi, spunta il classe 1998 Antonio Di Nardo, che sta provando a trascinare il Pescara almeno verso i playout, dove gli abruzzesi potrebbero poi giocarsi ulteriori carte per la salvezza.

I numeri del giocatore, soprattutto se si guarda l'ultimo mese, sono impressionanti. Tutto nasce della gara contro la capolista Venezia dello scorso 21 febbraio, dove Di Nardo segna una doppietta; sì, fine a sé stessa, i lagunari portano comunque a casa i tre punti, ma il Pescara fa paura a chi punta alla Serie A. Da li, la svolta, con quella di ieri sono quattro le doppiette messe a segno negli ultimi 30 giorni. Dopo quella agli arancioneroverdi, ecco quella a un'altra big, il Frosinone, poi quella al Bari e ieri quella all'Empoli. In mezzo a tutto ciò, un assist, nel match contro il Palermo.

Certo, non basta un singolo a fare punti, ma il Pescara ci sta provando, tanto da esser riuscito ad accorciare dalla zona spareggi: i punti di distanza sono due, non una situazione proibitiva. E con sei gare ancora da giocare, tutto può accadere.

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