Palermo-Catanzaro 3-2, le pagelle: tanti errori in campo, ma Pohja c'è
Risultato finale Palermo-Catanzaro: 3-2
PALERMO
Joronen 5,5 - Non impeccabile in occasione dei due gol.
Bani 5 - Malissimo in occasione dei due gol come il resto dei compagni, poca comunicazione oggi.
Dal 63' Beresnzynski 6 - Accompagna bene il possesso offensivo dei suoi.
Magnani 4,5 - Apre la strada al primo gol degli ospiti con un assist clamoroso, per gli avversari.
Dal 70' Peda 6,5 - Ha il merito di spingere per conquistare il rigore del 3-2.
Veroli 6 - Fa il suo, senza strafare.
Pierozzi 5 - Male oggi, non riesce a farsi notare.
Dal 46' Augello 6 - Spinge tantissimo sull'out mancino.
Giovane 6 - Partita ordinata e senza grandi acuti.
Dall'89' Gomes sv -
Ranocchia 6 - Gioca un po' più ombra oggi, ma è sempre prezioso.
Modesto 6 - Meno moto perpetuo delle altre occasioni, ma sempre positivo.
Johnsen 7 - Ottimo in tutte le fasi della partita, si sblocca anche quest'oggi.
Gyasi 5,5 - Impalpabile se si esclude un buon colpo di testa.
Dal 64' Vasic 5,5 - Non troppo incisivo oggi.
Pohjanpalo 7 - Sentenza, sempre pericoloso in avanti e impeccabile dal dischetto.
Filippo Inzaghi 5,5 - Un po' troppo audace con la formazione iniziale odierna, la vince grazie ai singoli
CATANZARO
Pigliacelli 6 - Senza infamia e senza lode, buona prestazione.
Antonini 6 - Regge il duello con Pohjanpalo.
Dall'88' Bashi sv -
Jack 6 - Buon lavoro soprattutto in diagonale.
Favasuli 6,5 - Bene soprattutto quando si propone in avanti, colpisce anche un legno.
Oudin 5 - Un po' macchinoso in alcune azioni.
Dal 71' Rispoli 6 - Lavora bene in fase di ribaltamento di fronte.
Pontisso 6 - Gestisce bene il possesso dei suoi.
Pompetti 5,5 - Un po' troppo compassato a centrocampo.
Frosinini 5 - Non riesce ad incidere oggi.
Dall'88'Cassandro sv -
Nuamah 4,5 - Decisivo, ma nella sua area. Con un autogol.
Dal 62' Alesi 5,5 - Non è riuscito ad imporsi sulla trequarti rosanero.
Di Francesco 6,5 - Assist oggi, anche se poco altro di fatto.
Dal 71' Koffi 5 - Non si vede praticamente mai.
Pittarello 7,5 - Bella doppietta, centravanti vero in vista playoff.
Alberto Aquilani 6,5 - Indovina la formazione iniziale e anche i cambi. Sconfitto ben oltre i suoi demeriti.
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