Baroni: "Ho rifiutato due squadre di B, la Reggina è una sfida importante che ho fatto"

Come riferisce tuttoreggina.com, a Radio Gamma No Stop è intervenuto il tecnico della Reggina Marco Baroni, che ha svelato un importante retroscena di mercato: "Ho rifiutato due squadre di B, la Reggina è una sfida importante che ho lanciato a me stesso. Non è facile subentrare, non è facile cambiare corso ad una stagione difficile. Ci sono stati tanti fatti, in primis la proprietà, il Centro Sportivo e anche la città, che è affamata di calcio, che è ambiziosa. Io sono umile, ma allo stesso tempo ambizioso e per questo chiedo molto ai miei calciatori. Reggio ha tanta voglia di calcio, lo ha dimostrato e lo dimostrerà in futuro".

Andando poi al campionato: "E' un campionato pericolosissimo, dietro di noi ci sono squadre forti, che hanno investito tanto. Dobbiamo stare concentrati su di noi, fare tanto, dobbiamo fare più punti possibili. Ci tengo che la mia squadra debba dare il massimo sull'aspetto prestativo, sotto i profili della corsa, dinamicità e idea: questo non deve mai mancare. Ora c'è il Monza: quando si gioca contro squadre con valori che vanno al di sopra della media, bisogna cercare di sbagliare poco, nell'affrontare la gara. L'Empoli deve essere una gara che ci deve servire, ora c'è un'avversaria che si presenta da sola, per organico, per la proprietà che ha alle spalle, ma con umiltà e stessa voglia di sfida dobbiamo cercare di affrontare questa partita. Non possiamo prescindere dalla comprensione della nostra dimensione, non dobbiamo perdere l'idea del nostro percorso".