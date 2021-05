Benevento, Inzaghi ai saluti: piace Fabio Caserta come successore

Pare essere giunta ai titoli di coda l'avventura a Benevento di Filippo Inzaghi. Il Sannio, quotidiano campano, racconta di come il club del presidente Vigorito si stia prendendo il tempo necessario per fare tutte le valutazioni del caso, consapevole di non poter affrettare una scelta così importante come quella del nuovo tecnico. Tra i tanti nomi vagliati in queste ore dal ds Foggia, c'è anche quello di Fabio Caserta, tecnico del Perugia, che interessa a tanti club in B: l'ex centrocampista rimane in quota per il ruolo di allenatore del Benevento